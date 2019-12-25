Разыскивается петербуржец, ударивший водителя троллейбуса на площади Труда

Неизвестный ударил 32-летнего водителя троллейбуса в область ноги и с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, ударившего водителя троллейбуса на площади Труда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России поПетербургу и Ленинградской области.

В полицию 17 мая в 22:00 поступило заявление о том, что в ходе дорожного конфликта на площади Труда, неизвестный ударил 32-летнего водителя троллейбуса в область ноги и с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Фото: Piter.tv (архив)