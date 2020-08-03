Утром 3 августа террористы попытались захватить участок трассы М4.

Появилось видео из района ударов ВКС РФ по перешедшим в наступление в Сирии боевикам. Роли опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель". На кадрах запечатлено, как Воздушно-космические силы России нападают на позиции боевиков. Террористы пошли наступление утром 3 августа. Видеозапись сделана в районе авиаударов российских самолетов в Сирии.

Журналисты из "Русской весны" рассказали, что наступление боевиков ведется вдоль стратегической трассы М4. Силы сконцентрировались в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Подконтрольные правительству Сирии войска смогли остановить противника благодаря огневой поддержке боевой авиации России.

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным.

Видео: YouTube / rusvesna. su1945