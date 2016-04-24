"Русская служба Би-би-си" провела собственное расследование по установленным в РФ памятникам военным.

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным. Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си". По данным журналистов, скульптуры обнаружены в нескольких городах.

Один из памятников установлен в парке Победы в Калининграде. На нем высечено имя полковника Е.Г. Велева, погибшего 1 августа 2016 года. На постаменте не указано место смерти военнослужащего. В СМИ уточнили, что в Сирии 1 августа 2016 года был сбит российский вертолет Ми-8, в котором находились три члена экипажа и два офицера из центра по примирению сторон. Имена офицеров не названы до сих пор, хотя имена летчиков стали известны сразу после трагедии.

На одном из памятников выбиты личные данные капитана Сил специальных операций Сергея Суслова. Эксперты нашли его могилу в подмосковном Солнечногорске. При жизни военный был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу". После смерти он получил орден Мужества. Указана дата гибели военного - 14 июня 2014 года. В это время на территории Украины шли бои за Мариуполь.

монумент находится в Саратове. Он посвящен землякам, которые погибли в локальных конфликтах. На нем появляются новые имена. В списке значатся данные военных, погибших в Сирии, убитых в Чечне полицейских, а также имя наемника, смертельно раненного в голову в Пальмире. Предположительно он имеет отношение к ЧВК "Вагнера".

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского.

Фото: Piter.tv