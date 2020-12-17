Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом

Так он ответил на вопрос журналиста Би-Би-Си.

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с РФ и ее народом. Он рассказал об этом во время ежегодной пресс-конференции.

Буду делать все в интересах России. Владимир Путин, президент России

Так он ответил на вопрос журналиста Би-Би-Си о том, чувствует ли российский президент ответственность за ухудшение отношений России с западными странами.

Ранее мы писали, что Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина