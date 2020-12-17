Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с РФ и ее народом. Он рассказал об этом во время ежегодной пресс-конференции.
Буду делать все в интересах России.
Владимир Путин, президент России
Так он ответил на вопрос журналиста Би-Би-Си о том, чувствует ли российский президент ответственность за ухудшение отношений России с западными странами.
Ранее мы писали, что Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.
Видео: пресс-конференция Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все