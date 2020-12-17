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Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом

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Так он ответил на вопрос журналиста Би-Би-Си.

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с РФ и ее народом. Он рассказал об этом во время ежегодной пресс-конференции.

Буду делать все в интересах России.

Владимир Путин, президент России

Так он ответил на вопрос журналиста Би-Би-Си о том, чувствует ли российский президент ответственность за ухудшение отношений России с западными странами.

Ранее мы писали, что Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.

Видео:  пресс-конференция Владимира Путина

Теги: би-би-си, пресс-конференция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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