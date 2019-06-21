Появилось видео из Филадельфии, где на НПЗ произошла серия взрывов и пожар

В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел сильный пожар. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео полыхающего НПЗ.

Сегодня утром, 21 июня, в Филадельфии произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Местные жители сообщают в соцсетях, что слышали серию взрывов. Языки пламени поднимались высоко в небо и были видны за много километров от места происшествия. На месте ЧП работает несколько нарядов пожарных.

О пострадавших на момент написания новости, не сообщается.

Сегодня ранее: В Индии опрокинулся набитый пассажирами автобус, погибли 43 человека.

Фото и видео: Twitter/@khireephl17, @1nicetownbean