Появилось видео из Филадельфии, где на НПЗ произошла серия взрывов и пожар

Сегодня утром, 21 июня, в Филадельфии произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Местные жители сообщают в соцсетях, что слышали серию взрывов. Языки пламени поднимались высоко в небо и были видны за много километров от места происшествия. На месте ЧП работает несколько нарядов пожарных.
О пострадавших на момент написания новости, не сообщается.
Сегодня ранее: В Индии опрокинулся набитый пассажирами автобус, погибли 43 человека.
Фото и видео: Twitter/@khireephl17, @1nicetownbean
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