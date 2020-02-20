Американцы попытались столкнуть "Тигра".

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии. Его опубликовал один из пользователей Twitter.

По словам иностранца, на кадрах американцы попытались столкнуть российского Тигра. Боевая машина РФ справа по обочине обгоняла американскую колонну с военными. В какой-то момент им начали создавать препятствия при движении. Запечатленная на видео машина-агрессор MaxxPro MRAP относится к вооруженным силам США.

Чем закончился конфликт, очевидец не рассказал. Он заявил, что инцидент произошел днем 19 февраля на территории Сирии.

Ранее слдаты США в результате конфликта застрелили подростка в Сирии.

Фото и видео:Twitter/ibrashino