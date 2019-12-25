Появилось видео драки и стрельбы на Вавиловых

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения и выстрела.

"Фонтанка.ру" опубликовала видео с дракой в 176-ом автобусе, которая после переросла в стрельбу на улице Вавиловых. На кадрах видно, что высокий мужчина избивает молодого человека. Ранее Piter.tv писал о том, что преступника возмутил тот факт, что жертва попыталась проехать "зайцем" в общественном транспорте.

Инцидент произошел около 19 часов вечера 22 декабря. Пострадал 18-летний юноша, который работает санитаром в Елизаветинской больнице. Известно, что его зовут Влад. Сейчас он находится в медикаментозной коме, в операционном отделении. По данным от медиков, у него проникающее огнестрельное ранение шеи, к которому добавился травматический шок. Состояние юноши оценивают как тяжелое.

Пострадавший не собирался продолжать конфликт с агрессивным пассажиром. Он вышел на своей остановке, чтобы отправиться на работу. У злоумышленника оказались свои планы. Он вышел из автобуса следом и выстрелил петербуржцу у шею из травматического пистолета. Жертве удалось выбежать на проезжую часть, где он начал истекать кровью. Очевидцы вызвали скорую помощь. Среди примет нападавшего: рост от 190 см, лысая голова, на левой щеке имеется ссадина. Он был одет в серую ветровку и джинсы.

Полиция изъяла с места преступления гильзу с завода АКБС 10х28. Такой боеприпас подходит для пистолетов Grand Power T12, Steyr M-A1 и ТТ-Т. Сейчас в Петербурге разрешение на данный вид оружия есть у 419 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что буйный водитель, устроивший на дороге драку со стрельбой, попал под уголовное дело.

Фото: ДТП и ЧП по СПб

Видео: Фонтанка.ру, 78.ru

