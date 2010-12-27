Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что буйный водитель, устроивший на дороге драку со стрельбой, попал под уголовное дело об угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.
Мужчину задержали по "горячим следам". Стрелявшим оказался 23-летний уроженец Дагестана Мурад Гусейнов. От его действий пострадали сразу три пешехода.
Напомним, что инцидент произошел в Красносельском районе. Мужчина устроил драку, а после открыл стрельбу.
Ранее мы сообщали о том, что двух братьев нашли ранеными в иномарке на улице Марата.
Фото:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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