Задержанным оказался 23-летний уроженец Дагестана.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что буйный водитель, устроивший на дороге драку со стрельбой, попал под уголовное дело об угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Мужчину задержали по "горячим следам". Стрелявшим оказался 23-летний уроженец Дагестана Мурад Гусейнов. От его действий пострадали сразу три пешехода.

Напомним, что инцидент произошел в Красносельском районе. Мужчина устроил драку, а после открыл стрельбу.

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Фото:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб