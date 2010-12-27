Двух братьев нашли ранеными в иномарке на улице Марата

У одного были повреждены ребра, у второго – прострелены глаз и шея.

В понедельник, 23 декабря, полицейские Адмиралтейского района получили сообщение об огнестрельном ранении у дома №86 по улице Марата. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Ранним утром полиция обнаружила в "Тойоте" двух молодых людей. 26-летний был ранен пулей в глаз и шею, 29-летний получил переломы ребер. Оба, как выяснилось, брата были госпитализированы в Мариинскую больницу.

Чуть позже у дома №12 по Подъездному переулку полиция задержала подозреваемых в травмировании братьев мужчин 1982 и 1989 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее виновник гибели молодого спортсмена получил 6 лет колонии.

Фото: Piter.TV