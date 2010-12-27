Виновник гибели молодого спортсмена получил 6 лет колонии

Мужчина сел пьяным за руль, и поездка в таком состоянии стоила жизни водителю другой машины.

Куйбышевский районный суд Петербурга определился с наказанием для Николая Цветкова, признанного виновным в смертельном ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 23 декабря.

Как установил суд, 29 декабря прошлого года Цветков, севший пьяным за руль, врезался на скорости свыше 100 км/ч в стоящую перед ним на светофоре машину. На водительском сиденье отечественного автомобиля находился чемпион России по картингу Никита Сапежко, за пару секунд до столкновения он до минимума сбавил скорость, реагируя на красный сигнал светофора. Влетевшая в "ВАЗ" иномарка Цветкова отбросила машину во впереди стоящие "Шкоду" и "БМВ", отечественный автомобиль буквально сжало между транспортными средствами. 18-летний Сапежко получил тяжелейшие травмы и скончался по дороге в больницу.

В суде Цветков раскаялся и признал свою вину. Пьяный водитель выплатил матери погибшего чемпиона миллион рублей за ущерб и вред. Суд приговорил автомобилиста к шести годам в колонии общего режима.

Ранее в ДТП у "Беговой" погиб один человек.

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