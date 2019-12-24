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В ДТП у "Беговой" погиб один человек

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Четверо получили различные травмы и были госпитализированы.

В результате ДТП у станции метро "Беговая" пострадали 5 человек, один из них скончался на месте. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД, 

Авария произошла в 7:50 на пересечении улиц Туристской и Савушкина . На перекрёстке столкнулись Peugeot и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 5 человек. Один человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, еще четверых с различными травмами госпитализировали в больницы.

Ранее очевидцы сообщали, что у "Беговой" легковушка влетела в маршрутку.

Видео: ГИБДД; Piter.TV

 

Теги: дтп беговая, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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