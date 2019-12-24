В ДТП у "Беговой" погиб один человек

В результате ДТП у станции метро "Беговая" пострадали 5 человек, один из них скончался на месте. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД,
Авария произошла в 7:50 на пересечении улиц Туристской и Савушкина . На перекрёстке столкнулись Peugeot и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 5 человек. Один человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, еще четверых с различными травмами госпитализировали в больницы.
Ранее очевидцы сообщали, что у "Беговой" легковушка влетела в маршрутку.
Видео: ГИБДД; Piter.TV
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