В ДТП у "Беговой" погиб один человек

Четверо получили различные травмы и были госпитализированы.

В результате ДТП у станции метро "Беговая" пострадали 5 человек, один из них скончался на месте. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД,

Авария произошла в 7:50 на пересечении улиц Туристской и Савушкина . На перекрёстке столкнулись Peugeot и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 5 человек. Один человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, еще четверых с различными травмами госпитализировали в больницы.

Ранее очевидцы сообщали, что у "Беговой" л егковушка влетела в маршрутку.

Видео: ГИБДД; Piter.TV