Очевидцы: у "Беговой" легковушка влетела в маршрутку

По словам очевидцев, двоих "тяжёлых" на носилках грузили в карету скорой помощи.

Утром у станции метро "Беговая" перекрыли проезд из-за крупного ДТП. Об этом Piter.TV сообщил очевидец Дмитрий Изотов.

Легковушка влетела в маршрутку, двоих "тяжёлых" на носилках грузили в карету скорой помощи, пострадавшие есть ещё из пассажиров маршрутного такси, но без госпитализации, Саму аварию не видел, – рассказал Дмитрий

В отделе пропаганды пока что не смогли дать точной информации, но наряд уже работает на месте происшествия.

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Фото: ВК/ ДТП и ЧП (Димон Изотов)