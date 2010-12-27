  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Очевидцы: у "Беговой" легковушка влетела в маршрутку
Сегодня, 9:23
137
nastya960

Очевидцы: у "Беговой" легковушка влетела в маршрутку

0 0

По словам очевидцев, двоих "тяжёлых" на носилках грузили в карету скорой помощи.

Утром у станции метро "Беговая" перекрыли проезд из-за крупного ДТП. Об этом Piter.TV сообщил очевидец Дмитрий Изотов.

Легковушка влетела в маршрутку, двоих "тяжёлых" на носилках грузили в карету скорой помощи, пострадавшие есть ещё из пассажиров маршрутного такси, но без госпитализации, Саму аварию не видел,

– рассказал Дмитрий 

В отделе пропаганды пока что не смогли дать точной информации, но наряд уже работает на месте происшествия. 

ГАЗель сбила коляску с двухлетней девочкой на Орджоникидзе.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП (Димон Изотов)

Теги: беговая, беговая авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:38

Этот перекресток - особый! Если на Савушкина случается ДТП, то точно на этом перекрестке. Уже и светофоры со стрелками установили, и режим их работы подобрали так, что никто никому не мешает, и все равно бьются! Водители, нельзя гонять так!!! Не бережете себя, о других подумайте! Пешеходы, пассажиры автобусов, которые знать вас, "гонщиков", не знают и знать не хотят, зачем им-то страдать?    

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии