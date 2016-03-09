ГАЗель сбила коляску с двухлетней девочкой на Орджоникидзе

У девочки перелом лобной кости и перелом глазной орбиты.

В больнице в состоянии средней степени тяжести оказалась двухлетняя девочка после ДТП на Орджоникидзе. Газель въехала в коляску, когда мать с коляской переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Близкая подруга матери малышки сообщила "Мегаполису", что у девочки перелом лобной кости и перелом глазной орбиты. Момент аварии попал на видеорегистратор. Женщина с коляской изначально стояла на тротуаре и ждала, когда загорится разрешающий сигнал светофора. Когда она начала переходить улицу, из-за поворота выскочила "Газель". Она снесла коляску, чудом не задев мать.

Автомобиль остановился после этого, и первым оттуда выбежал пассажир, а затем и сам водитель. Они хотели помочь, но мать не подпустила их к себе и своему ребёнку. После этого пассажир знаком показал водителю, что нужно сесть в машину и уехать.

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Видео: Мегаполис