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На кольцевом перекрестке на Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину
Сегодня, 16:28
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IRINA_CHALKINA

На кольцевом перекрестке на Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину

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На месте работают полицейские.

В понедельник, 23 декабря, на кольцевом перекрестке на Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел у кругового перекрестка Дачного и Ветеранов.По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем сбил 66-летнюю женщину, которая проходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. 

"Сбили пешехода. Предположительно переходил дорогу в положенном месте, у кругового перекрестка Дачного и Ветеранов",

—сказано в сообщении.

На месте работают полицейские. 

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД небольшой грузовик врезался в ограждение.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александра Антоник

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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