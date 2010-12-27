На месте работают полицейские.

В понедельник, 23 декабря, на кольцевом перекрестке на Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел у кругового перекрестка Дачного и Ветеранов.По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем сбил 66-летнюю женщину, которая проходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

"Сбили пешехода. Предположительно переходил дорогу в положенном месте, у кругового перекрестка Дачного и Ветеранов", —сказано в сообщении.

На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД небольшой грузовик врезался в ограждение.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александра Антоник