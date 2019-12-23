На ЗСД небольшой грузовик врезался в ограждение

О пострадавших информации пока не появилось.

В понедельник, 23 декабря, на ЗСД перед въездом на Богатырский проспект произошло ДТП. По словам очевидцев, в ограждение трассы влетел небольшой грузовик.

Сколько участников происшествия было на самом деле и в каком состоянии попавшие в ДТП люди, пока неизвестно. По факту аварии уже ведется проверка. Один из очевидцев отметил, что видел водителя грузовичка живым, а насчет пассажиров в транспортном средстве ничего не смог сказать. Вокруг машины собрались неравнодушные петербуржцы, пытающиеся помочь.

На место уже прибыли городские службы, трасса начала забиваться пробкой.

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Видео: Алексей Дмитриевич, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте