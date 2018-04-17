Упавшую в Неву бетономешалку вытащили на берег

Водителя машины все еще не нашли.

Бетономешалку, упавшую в Неву из-за столкновения с такси, вытащили из воды на берег, передают в пресс-службе городской МЧС. С помощью автокрана, 25 спасателей и 8 служебных машин бетономешалку, проплывшую до Малоохтинского проспекта, 98, извлекли из реки.

Ранее сообщалось, что водолазы нашли в затонувшем транспортном средстве документы на имя 29-летнего мужчины, однако самого водителя пока так и не нашли. Вода от визита неожиданной гостьи и ее нефтепродуктов не пострадала.

В США в массовой аварии пострадали более полусотни человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте