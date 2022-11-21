Появилось видео со сбившей 10-летнюю школьницу на западе Москвы бетономешалкой

Прокуратура Москвы опубликовала видео со сбившей 10-летнюю школьницу на западе столицы бетономешалкой. Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел утром 21 ноября на улице Родниковой. Бетономешалка сбила школьницу рядом с автобусной остановкой. Девочка погибла на месте. По предварительным данным, водитель бетономешалки не остановился и не пропустил ребенка на пешеходном переходе.
В ведомстве отметили, что на месте работу правоохранительных органов координирует Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев.
Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске женщина снесла дорожный знак и употребила алкоголь на месте ДТП.
Видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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