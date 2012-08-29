В Петрозаводске женщина снесла дорожный знак и употребила алкоголь на месте ДТП

Она едва не столкнулась с параллельно идущей машиной.

В Петрозаводске женщина устроила ДТП, повредив дорожный знак. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 12 ноября на набережной Варкауса. Водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. Она едва не столкнулась с параллельно идущей машиной. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Также в местном ГИБДД сообщили, что "водитель нарушила требование ПДД не употреблять алкогольные напитки после ДТП".

Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала.

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