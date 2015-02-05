В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников уличного карнавала. Об этом сообщили в пожарной службе мегаполиса.

Шестеро человек в возрасте от 30-ти до 50 лет пострадали в результате наезда автомобиля. Их доставили в больницу. Многие участники карнавала спасались бегством после происшествия.

Также в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Однако правоохранители смогли обнаружить его машину.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске из-за снегопада произошло ДТП с участием 12 машин.

Видео: YouTube / ABC7