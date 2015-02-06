В результате аварии никто не пострадал.

В Иркутске из-за снегопада произошло ДТП с участием 12 машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Инцидент произошел утром 8 ноября в микрорайоне Юбилейный. Из-за выпавшего ночью снегопада ситуация на дорогах была осложнена. Результатом ДТП стало столкновение 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию.

На месте ДТП работают инспекторы ДПС. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии погибли четыре человека при столкновении грузовика с минивэном.

Видео: ВКонтакте / ДТП 38RUS Иркутск