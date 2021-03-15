Ряд экспертиз устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В Башкирии погибли четыре человека при столкновении грузовика с минивэном. Об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября в Чекмагушевском районе. На 64 километре трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись минивен Volkswagen Caravelle и грузовой "МАЗ". В результате сильного удара четыре пассажира минивэна скончались.

Водитель автомобиля и его четыре пассажира, в том числе один шестилетний ребенок, получили серьезные травмы. По словам Севастьянова, врачи борются за их жизни. Ряд экспертиз устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве такси раздавило между автобусом и грузовиком.

Видео: Telegram / Владимир Севастьянов