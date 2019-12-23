Появились подробности ДТП с упавшей в Неву бетономешалкой

При обследовании кабины автомобиля были найдены документы на имя мужчины 1990 года рождения. Сейчас автомобиль достают из воды.

Появились подробности ДТП на Октябрьской набережной, где в результате столкновения такси и бетономешалки, последний съехал в Неву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В результате ДТП бетономешалка проплыла по течению до Малоохтинского проспекта, 98. Сотрудники ГИМС и поисково-спасательной службы Петербурга на катере подплыли и зафиксировали автомобиль тросами. На месте находится представитель ПИЛАРН, вытекания нефтепродуктов нет. При обследовании кабины автомобиля были найдены документы на имя мужчины 1990 года рождения. Что случилось с нем и где он находится, неизвестно.

По состоянию на 11:30, к месту прибыл кран 130 тонн для извлечения автомобиля из Невы. В работе принимают участие от РСЧС 25 человек и 8 единицы техники.

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Видео: Piter.tv