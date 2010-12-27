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Иномарка опрокинула ГАЗель на автодороге "Нарва"
Сегодня, 19:55
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arteliseev

Иномарка опрокинула ГАЗель на автодороге "Нарва"

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Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Под Петербургом в воскресенье вечером произошло ДТП на 60 километре автодороги "Нарва". Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes выехал на трассу из поселка Ропша, не пропустив едущую по ней в сторону Кингисеппа ГАЗель. В результате две машины столкнулись. Автомобиль ГАЗ впоследствии опрокинулся на бок.

Среди пострадавших женщина и двое мужчин. Их госпитализировали в центральную районную больницу Гатчины.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы рассказали, что виновника массовой аварии на трассе "Скандинавия" поймали.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург." / VK

 

Теги: автодорога нарва, волосовский район, газель, гатчина, дтп, ленобласть, мерседес, ропша
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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