Иномарка опрокинула ГАЗель на автодороге "Нарва"

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Под Петербургом в воскресенье вечером произошло ДТП на 60 километре автодороги "Нарва". Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes выехал на трассу из поселка Ропша, не пропустив едущую по ней в сторону Кингисеппа ГАЗель. В результате две машины столкнулись. Автомобиль ГАЗ впоследствии опрокинулся на бок.

Среди пострадавших женщина и двое мужчин. Их госпитализировали в центральную районную больницу Гатчины.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы рассказали, что виновника массовой аварии на трассе "Скандинавия" поймали.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург." / VK