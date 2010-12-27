Иномарка опрокинула ГАЗель на автодороге "Нарва"

Под Петербургом в воскресенье вечером произошло ДТП на 60 километре автодороги "Нарва". Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти.
По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes выехал на трассу из поселка Ропша, не пропустив едущую по ней в сторону Кингисеппа ГАЗель. В результате две машины столкнулись. Автомобиль ГАЗ впоследствии опрокинулся на бок.
Среди пострадавших женщина и двое мужчин. Их госпитализировали в центральную районную больницу Гатчины.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Ранее мы рассказали, что виновника массовой аварии на трассе "Скандинавия" поймали.
Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург." / VK
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