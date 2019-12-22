Устроившего смертельное ДТП на "Скандинавии" водителя грузовика задержали

Возбуждено уголовное дело.

Виновника массовой аварии, произошедшей на трассе "Скандинавия" 21 декабря, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

36-летнего водителя грузовика "ДАФ XF" задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводится дальнейшая проверка.

Напомним, авария случилась рано утром в субботу. Легковые автомобили остановились на красный сигнал светофора перед дорожными работами, когда в них на полной скорости влетел грузовик.

В аварии пострадало шесть автомобилей, пять из которых загорелись. ДТП унесло жизни двух водителей – мужчин 1987 года и 1969 года рождения. Кроме того, госпитализирована пассажирка 1971 года рождения, сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

Последствия аварии устраняли около восьми часов. Автодорога была перекрыта с 05:30 до 13:00.

Ранее на Piter.TV: в Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину.

Видео: Piter.TV