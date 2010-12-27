В Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину

В городе Гатчина Ленинградской области утром 22 декабря сбили пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, на улице 25 Октября, 7, мужчина 1999 года рождения за рулем автомобиля "ваз 21099" сбил жинщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: Pixabay
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