В Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В городе Гатчина Ленинградской области утром 22 декабря сбили пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на улице 25 Октября, 7, мужчина 1999 года рождения за рулем автомобиля "ваз 21099" сбил жинщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге каршеринг влетел в снегоуборочную машину.

Фото: Pixabay