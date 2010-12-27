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В Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину
Сегодня, 11:34
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EvaRaskol

В Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину

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Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В городе Гатчина Ленинградской области утром 22 декабря сбили пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на улице 25 Октября, 7, мужчина 1999 года рождения за рулем автомобиля "ваз 21099" сбил жинщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге каршеринг влетел в снегоуборочную машину.

Фото: Pixabay 

Теги: авария, гатчина, дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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