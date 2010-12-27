Движение по трассе "Скандинавия" полностью восстановлено

Последствия аварии устранены.

Движение на трассе "Скандинавия" полностью восстановили 21 декабря около часа дня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, рано утром в субботу на автодороге "Скандинавия" шесть легковушек остановились на запрещающий сигнал светофора, когда в них внезапно влетела фура. В результате аварии погибли два водителя легковых автомобилей и один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Три машины сгорели.

Из-за массовой аварии трассу "Скандинавия" перекрыли. Объезд осуществлялся только через а/д Выборг-Святогорск и а/д Выборг-Смирново. Последствия аварии устраняли около восьми часов.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"