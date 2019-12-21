Видео: В центре Петербурга грузовик снес ограждение и чуть не упал в реку

Рано утром, 21 декабря, в центре Петербурга случилось ДТП с участием грузовика и легковушки, сообщил корреспондент Piter.TV.
На видео с места происшествия видно, как на пустом перекрестке сталкиваются "Газель" и "Фольцваген". Произошло ДТП на пересечении улицы Пестеля и набережной реки Фонтанки.
В результате аварии грузовик, судя по всему с тортами, снес ограждение и чуть не вылетел в реку.
Пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: ночью на КАД на ходу загорелся автомобиль.
Видео: Piter.TV
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