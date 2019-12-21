Видео: В центре Петербурга грузовик снес ограждение и чуть не упал в реку

Авария произошла на пустом перекрестке.

Рано утром, 21 декабря, в центре Петербурга случилось ДТП с участием грузовика и легковушки, сообщил корреспондент Piter.TV.

На видео с места происшествия видно, как на пустом перекрестке сталкиваются "Газель" и "Фольцваген". Произошло ДТП на пересечении улицы Пестеля и набережной реки Фонтанки.

В результате аварии грузовик, судя по всему с тортами, снес ограждение и чуть не вылетел в реку.

Пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: ночью на КАД на ходу загорелся автомобиль.

Видео: Piter.TV