Ночью на КАД на ходу загорелся автомобиль

Иномарка выгорела почти полностью.

В ночь на 21 декабря на КАД загорелась машина, сообщил корреспондент Piter.TV.

Происшествие случилось возле съезда на Октябрьскую набережную. По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу, водитель и пассажир этого не заметили и продолжили движение. Другие водители увидели огонь, начали им сигналить и показывать, что нужно остановиться.

Люди успели затормозить и выбежать из горящего автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. Иномарка выгорела почти полностью. На месте работали спецслужбы.

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Видео: Piter.TV