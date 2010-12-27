Полиция разыскивает водителя фургона, сбившего пешехода на Богатырском проспекте

Пострадавший находится в тяжелом состоянии после аварии.

Правоохранители разыскивают водителя микроавтобуса, который сбил пешехода на Богатырском проспекте и затем скрылся с места преступления.

По данным пресс-службы ГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел 20 декабря 2019 около 19:10 у дома №15. Личность водителя и его транспортное средство не установлены. Предположительно, это был фургон белого цвета. Тот, кто находился за рулем, наехал на мужчину 1953-го года рождения. Пешеход переходил дорогу "по зебре". В результате аварии пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии городскую больницу на улице Вавиловых, 14.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге арестовали пятерых угонщиков машин премиум-класса.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и области