В Петербурге арестовали пятерых угонщиков машин премиум-класса

По факту кражи одного из авто возбудили уголовное дело.

Куйбышевский районный суд заключил под стражу пятерых мужчин, задержанных по подозрению в хищении элитных автомобилей. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

По версии полиции, злоумышленники специализировались на кражах люксовых внедорожников с использованием технологического оборудования. Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали пятерых граждан с поличным после кражи "Кадиллака". По факту хищения авто возбудили уголовное дело.

В гараже-бункере в Ленобласти угонщики хранили сотни гос-номеров-подменок и несколько похищенных машин премиум-класса. Кроме того, в машине подозреваемых находилась рация с частотой дорожной полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замначальника отдела полиции Пушкинского района задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Фото: Piter.TV