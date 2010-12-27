Замначальника отдела полиции Пушкинского района задержали по подозрению в вымогательстве взятки

На данный момент ведется проверка.

На временно исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделов полиции Пушкинского района завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Правоохранителя задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

В период с 3 по 19 декабря мужчина получил 300 тыс. рублей от оперативного дежурного. По версии следствия, сотрудник полиции вымогал деньги за общее покровительство и попустительство по службе.

По результатам служебной проверки примут решение о том, уволят ли сотрудника по дискредитирующим основаниям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Калининском районе перекрыли улицу из-за снаряда военных лет.

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