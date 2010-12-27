В массовой аварии на трассе "Скандинавия" погибли два человека

Фура влетела в шесть легковушек.

Около 5:30 утра 21 декабря на автодороге "Скандинавия" произошла массовая авария с участием шесть легковушек и фуры, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения, управляя дафом с полуприцепом, врезался в шесть автомобилей. Легковушки остановились на красный сигнал светофора перед дорожными работами.

В результате аварии погибли два водителя легковых автомобилей и один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Три машины сгорели. По факту происшествия проводится проверка. Причину аварии устанавливают.

Отмечается, что из-за аварии "Скандинавия" была перекрыта, объезд осуществлялся через а/д Выборг-Святогорск и а/д Выборг-Смирново.

К ликвидации аварии привлекалось от МЧС 27 человек личного состава и 7 единиц техники. На месте работает следственный комитет РФ.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга грузовик снес ограждение и чуть не упал в реку.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"