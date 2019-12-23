В США в массовой аварии пострадали более полусотни человек

На дороге столкнулось 69 автомобилей.

В Виргинии (США) на трассе столкнулись 69 автомобилей, где пострадало около полусотни человек.

Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье утром недалеко от Уильямсбурга. Из-за сильного гололеда и тумана на трассе столкнулись 69 автомобилей. В массовой аварии пострадали 51 человек. Все они были госпитализированы в больницу, 11 из них в тяжелом состоянии. Погибших в ДТП нет.

Властям и спецслужбам потребовалось несколько часов, чтобы расчистить трассу после столь масштабной аварии.

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Видео: YouTube/13News Now