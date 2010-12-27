На Камчатке автобус с пассажирами улетел в кювет

В автобусе было 21 пассажира.

На Камчатке в Елизовском районе произошло ДТП с пассажирским автобус.

Следственные органы Камчатского края сообщают, что по сообщениям в СМИ о ДТП с пассажирским автобусом назначили доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Как стало известно, 23 декабря на участке автодороги между поселками Раздольный и Коряки Елизовского района автобус улетел в кювет. В салоне находились 21 пассажира.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: ГИБДД по Елизовскому району Камчатки