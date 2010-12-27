В Нефтеюганске пьяный отец забил насмерть 3-летнюю дочку

В Нефтеюганске пьяный мужчина забил насмерть родную дочку.
Следственные органы СКР по ХМАО-Югре сообщают, что 22 декабря обнаружено тело 3-летней девочки с явными признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний отец малышки, будучи в алкогольном опьянении, нанес множественные удары по голове и телу ребенка. От полученных травм девочка скончалась на следующий день.
Мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка.
СУ СК РФ по ХМАО-Югре
Расследование уголовного дела продолжается. Издание URA.RU сообщает, что мужчина просил лишить его родительских прав. Убитая девочка и ее покалеченная старшая сестра были детьми от первого брака мужчины. Их мать погибла в автокатастрофе, и детей органы опеки насильно отдали родному отцу.
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Фото: Piter.TV
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