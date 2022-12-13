На набережной Фонтанки автомобиль пробил забор и упал на лед

Машина чудом не ушла на дно.

В центре Петербурга автомобиль пробил забор и упал в реку. Инцидент произошел накануне, 7 января, на набережной Фонтанки. Об этом сообщили очевидцы в группе "Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События" в соцсети "ВКонтакте".

По словам горожан, иномарка чудом не ушла под лед. За рулем авто находился молодой человек, который не справился с управлением. Очевидцы отметили, что он не был пьян. Машину вернули на сушу автокраном. В результате случившегося никто не пострадал.

Настоящее рождественское чудо, что все закончилось хорошо. Однако на морозы и лед надейся, но и сам не плошай — делаем мы вывод из всей этой интересной истории. Дороги у нас убирают, сами знаете как, водить надо осторожно. Очевидец

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Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События