На проспекте Просвещения задержали пьяного водителя Volvo, который сбил двух человек

В результате аварии пешеход-мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина травмировала ногу.

Утром четверга, 5 января у дома №20 по проспекту Просвещения вблизи перекрёстка с улицей Композиторов произошла авария: нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, они получили травмы. Виновника ДТП удалось задержать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвый мужчина управлял Volvo S60. Он наехал на 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые получили черепно-мозговую травму и травму ноги соответственно. Пострадавших прямо на проезжей части обнаружили сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Выборгскому району Северной столицы.

Пешеходам была оказана первая помощь, они были госпитализированы. Водителя Volvo задержали и передали сотрудникам дорожной полиции.

Ранее мы сообщили о том, что на Санкт-Петербургском шоссе в ДТП пострадал двухлетний малыш.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти