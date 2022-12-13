На Санкт-Петербургском шоссе в ДТП пострадал двухлетний малыш

Водитель наехал на опору уличного освещения. В машине находился ребенок.

Накануне, 1 января, в Петергофе произошла автомобильная авария, в результате которого пострадал двухлетний малыш. 27-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 19:00 у дома № 119 по Санкт-Петербургскому шоссе. Маленькая девочка, которая находилась в салоне иномарки, попала в больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Ее 37-летняя мама госпитализирована в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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Фото: Piter.tv