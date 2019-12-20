Прокурор запросил 6 лет тюрьмы для водителя каршеринга, устроившего смертельное ДТП на Невском

Напомним, ДТП произошло 29 декабря 2018 года. Чемпион России по картингу Никита Сапежко на "Жигулях" ВАЗ-2104 стоял на красном сигнале светофора на Невском проспекте. Буквально через минуту на полном ходу в него врезался Kia Soul (каршеринг).

В Петербурге идет судебное заседание в отношении звукорежиссера театра "Пятница", который в декабре 2018 года насмерть сбил 18-летнего чемпиона России по картингу. Прокурор попросил для него 6 лет колонии, адвокат потерпевших - 7 лет. Об этом сообщили "Невские Новости".

Пострадавшие просят возмещение морального и материального ущерба в размере 5 миллионов рублей. В итоге незадолго до заседания обвиняемый перечислил 900 тысяч в качестве морального и 100 в качестве материального ущерба. Адвокат Цветкова заявила, что семья погибшего слишком много потратила на похороны (500 тысяч рублей), хотя могли уложиться в 30-50 тысяч рублей.

Психиатрическая экспертиза в день аварии показала, что обвиняемый был вменяем. При этом, содержание этанола в выдыхаемом воздухе составило 0.837 мг/л. Мать погибшего Никиты Сапежко говорит, что Цветков настаивает на той версии, что он был трезвый, но у него отказали тормоза, когда он ехал с корпоратива.

Напомним, ДТП произошло 29 декабря 2018 года. Чемпион России по картингу Никита Сапежко на "Жигулях" ВАЗ-2104 стоял на красном сигнале светофора на Невском проспекте. Буквально через минуту на полном ходу в него врезался Kia Soul (каршеринг), за рулем которого сидел Цветков. Никита скончался по дороге в Мариинскую больницу.

Видео: Дорожный инспектор