Депутат Госдумы потребовал Генпрокуратуру взять на контроль расследование ДТП на Невском проспекте

В аварии погиб 18-летний чемпион России по картингу Никита Сапежко. В его машину въехал пьяный водитель каршеринга.

Депутат Госдумы РФ от Колпинского и Фрунзенского районов Петербурга Михаил Романов направил обращение к генпрокурору Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Он требует взять на контроль расследование ДТП на Невском проспекте, где по вине пьяного водителя на "каршеринговом" автомобиле погиб 18-летний чемпион России по картингу Никита Сапежко. Виновник ДТП по решению суда отправлен на 2 месяца под домашний арест. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Самое главное – сделать это дело показательным, чтобы еще раз напомнить всем автолюбителям, что вождение в пьяном виде может принести смерть и страшное горе, сломать жизнь, лишить свободы. И я считаю, что ДТП по вине нетрезвых водителей – это не несчастный случай, а сознательный риск тех, кто берется за руль в состоянии опьянения. Михаил Романов, депутат

Также чиновник сделал акцент на том, что подобные инциденты провоцирует в том числе и сервис каршеринга. В законодательстве есть пробелы, а нужно установить государственный надзор за системой каршеринга, создать механизмы контроля состояния здоровья водителей, использующих этот сервис. Михаил Романов отметил, что намерен разработать изменения в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Возможно, следует создать черный список клиентов, нарушивших ПДД с тяжкими последствиями, установить особый контроль над техническим состоянием сдаваемых в аренду автомобилей, обратить на них чрезвычайное внимание дорожной полиции. Михаил Романов, депутат

ДТП произошло 29 декабря. Чемпион России по картингу Никита Сапежко на "Жигулях" ВАЗ-2104 стоял на красном сигнале светофора. Буквально через минуту на полном ходу в него врезался Kia Soul (каршеринг), за рулем которого сидел подвыпивший водитель. Никита после аварии находился в коме, но на следующий день скончался. В крови 22-летнего лихача обнаружили 1,31 мг/л алкоголя.

Фото и видео: Дорожный инспектор