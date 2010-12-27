В Петербурге буйный водитель устроил на дороге драку со стрельбой

Дагестанца задержали. Он успел навредить троим людям.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники ЧОПа, а затем полиции задержали нарушителя на автомобиле с "числом зверя". Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Мужчина сначала устроил драку, после - стрельбу, а затем посадил еще одного пострадавшего себе на капот. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов, в жилом комплексе "Солнечный город".

Нарушителем считают 23-летнего Мурада Гусейнова. Именно на него зарегистрирован автомобиль. Молодой человек прибыл в Петербург из Дагестана. От действий злоумышленника трое пешеходов пострадали. Сначала он наехал на двоих людей на "зебре". Это произошло около 171 дома корпус 5. Один из пострадавших возмутился и сделал громкое замечание водителю. После этого жертва дополнительно получила удар по лицу. Второй мужчина попытался вступиться за своего знакомого, тогда и началась стрельба. Нарушителя задержали при помощи местных жителей. Сначала тот попытался скрыться на машине, но у него не получилось из-за узких дорог.

Ранее Piter.tv писал о том, что таксист открыл стрельбу в Красносельском районе Петербурга.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб