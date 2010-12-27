Таксист открыл стрельбу в Красносельском районе Петербурга

Что послужило причиной конфликта, пока неизвестно.

Ссора на проезжей части в Красносельском районе закончилась стрельбой. Инцидент произошел утром 23 декабря на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и улицы Генерала Трибуца, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В районную полицию обратился 38-летний неработающий мужчина. Он рассказал о том, что несколькими минутами ранее неизвестный после конфликта на дороге достал два предмета, похожих на пистолет и выстрелил петербуржцу в лицо. Предположительно, это мог быть газовый пистолет. Вторым предметом могло быть травматическое оружие. После этого водитель "Фольксвагена" уехал в сторону Стрельны. По данным "Фонтанки.ру", хулиган работает в такси.

Обошлось без пострадавших. Правоохранители занимаются установлением личности и задержанием участника конфликта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на кольцевом перекрестке на Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину.

Фото: pixabay.com

