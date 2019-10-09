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Появилось видео ДТП на перекрестке Гороховой и Грибоедова, где погиб пешеход

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В отношении 53-летнего водителя Toyota возбудили уголовное дело.

В результате аварии на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова погиб мужчина-пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 08:50 на перекрестке Гороховой улице и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя. Из-за сильного удара Toyota вылетела на тротуар и сбила 56-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм.

В отношении 53-летнего водителя Toyota возбудили уголовное дело по статье " нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее на Дороге жизни иномарка насмерть сбила женщину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: bmw, toyota, гороховая, грибоедова, погиб пешеход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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