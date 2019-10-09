В центре Петербурга "Тойота" насмерть сбила мужчину

Утром 9 октября в центре Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. На пересечении Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова насмерть сбили пешехода, предположительно, гражданина Китая. В сети появились фотографии с места происшествия.
Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, 53-летний водитель, управляя "Тойотой", столкнулся с "БМВ", за рулем которой находился 35-летний мужчина. После этого "Тойота" вылетела на тротуар и наехала на пешехода. В результате происшествия пешеход погиб.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что водителю Daewoo Nexia переломало ноги в ДТП в Ленобласти.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Piter.TV
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