В центре Петербурга "Тойота" насмерть сбила мужчину

Иномарка совершила столкновение с "БМВ" и вылетела на тротуар, где задавила пешехода.

Утром 9 октября в центре Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. На пересечении Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова насмерть сбили пешехода, предположительно, гражданина Китая. В сети появились фотографии с места происшествия.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, 53-летний водитель, управляя "Тойотой", столкнулся с "БМВ", за рулем которой находился 35-летний мужчина. После этого "Тойота" вылетела на тротуар и наехала на пешехода. В результате происшествия пешеход погиб.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV