Водителю Daewoo Nexia переломало ноги в ДТП в Ленобласти

Во втором автомобиле находились две женщины с грудным ребенком.

Днем 8 октября во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, в деревне Новая Пустошь, недалеко от поселка Хапо-Ое столкнулись две иномарки Daewoo Nexia и Volkswagen. В сети появилось видео с места происшествия.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель Daewoo Nexia. Он получил множественные переломы ног. Неравнодушные очевидцы открыли дверь и отодвинули спинку сидения, поскольку пострадавшему было сложно дышать.

Известно, что во второй иномарке сидели две женщины с грудным ребенком. По предварительной информации, с ними все в порядке.

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