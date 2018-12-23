На Арсенальной набережной машина сбила перебегающего пешехода

Петербуржец нарушил ПДД, чтобы перейти дорогу.

В Калининском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Местные жители рассказали, что около 10 часов утра на Арсенальной набережной сбили человека. Мужчина переходил дорогу по "зебре", но на красный сигнал светофора. В результате водитель не заметил препятствие на дороге и сильно задел нарушителя.

Пострадавший упал на проезжую часть. Некоторое время он не мог самостоятельно встать. На место событий вызвали скорую помощь и полицию. О дальнейшей судьбе жертвы данных нет.

В ситуации разбираются представители закона. В социальных сетях очевидцы выложили видео с камеры видеорегистратора. На записи зафиксирован сам момент аварии.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Красном Селе фура пробила ограждение и вылетела с трассы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

