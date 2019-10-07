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В Красном Селе фура пробила ограждение и вылетела с трассы

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Сведения о пострадавших уточняются.

В Красном Селе фура вылетела в трассы. Водитель сбил на крупногабаритной машине дорожное ограждение и едва не перевернул транспорт. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября, на мосту в Скачках.

Известно, что к месту аварии очевидцы вызвали реанимацию и наряд ДПС. О состоянии пострадавшего сведений нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Петербуржцы предположили, что дальнодойбщик мог уснуть за рулем, поэтому грузовик повело в сторону. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге автомобиль влетел в трамвайную остановку, погибла женщина.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: красное село, фура
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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