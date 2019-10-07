В Петербурге автомобиль влетел в трамвайную остановку, погибла женщина

Очевидцы рассказали, что водитель был пьян.

В Выборгском районе Петербурга вечером 6 сентября произошла смертельная авария. Водитель на "Форд Мондео" стал виновником ДТП. Как сообщили очевидцы событий, нетрезвый мужчина уходил от погони ДПС и врезался в "Киа". Далее иномарка столкнулась с трамвайной остановкой. Там машина наехала на пожилую женщину, которой на вид было около 70 лет. Жертве оторвало ногу. Пенсионерка погибла на месте от травм. Пострадала также еще одна женщина 1975-го года рождения. Она госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел около торгового комплекса "Гранд Каньон", на пересечении проспекта Энгельса с улицей Шостаковича. По данным от ГИБДД, авария произошла около 23:20 часов.

Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил столкновение с автомобилем Kia с последующим выездом на остановку общественного транспорта и наездом на двух пешеходов говорится в официальном сообщении

В настоящее время ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства прозошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дороге жизни иномарка насмерть сбила женщину.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб