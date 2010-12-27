На Дороге жизни насмерть сбили женщину

Печальная ирония произошла на участке дороги перед деревней Романовка.

5 октября на участке Дороги жизни перед Романовкой легковушка сбила женщину, сообщают очевидцы в соцсетях. Женщина, по их словам, перебегала дорогу в неположенном месте. Пешеход скончалась на месте.

Пользователи жалеют водителя, не успевшего притормозить перед неожиданным пешеходом. По их словам, пешеходный переход и светофор по требованию были совсем не далеко от места наезда, и женщина могла бы остаться в живых, если бы соблюла ПДД.

По факту ДТП ведется проверка.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / "ВКонтакте"