На Дороге жизни насмерть сбили женщину

5 октября на участке Дороги жизни перед Романовкой легковушка сбила женщину, сообщают очевидцы в соцсетях. Женщина, по их словам, перебегала дорогу в неположенном месте. Пешеход скончалась на месте.
Пользователи жалеют водителя, не успевшего притормозить перед неожиданным пешеходом. По их словам, пешеходный переход и светофор по требованию были совсем не далеко от места наезда, и женщина могла бы остаться в живых, если бы соблюла ПДД.
По факту ДТП ведется проверка.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / "ВКонтакте"
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