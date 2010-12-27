В Петербурге ищут угнанный "Лексус" за 7 миллионов

Водитель оставил машину без присмотра всего на 45 минут.

4 октября в полицию обратился 59-летний петербуржец, сообщивший об угоне дорогостоящего автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Водитель коммерческой фирмы оставил припаркованную машину без присмотра на 45 минут возле третьего дома по Суздальскому проспекту. В этот промежуток времени неизвестный угнал принадлежащий фирме автомобиль 2019 года выпуска, стоимостью 6,8 миллионов рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее во Всеволожском районе грузовик насмерть сбил легковушку с водителем.

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